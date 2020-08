மாநில செய்திகள்

மக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் கொரோனாவை தடுக்க முடியும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Corona can be prevented only with the cooperation of the people

மக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் கொரோனாவை தடுக்க முடியும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு