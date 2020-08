பழங்குடியின மக்களின் சுகாதார சேவைக்காக வயநாடு தொகுதிக்கு 2 ஜீப்களை வழங்கிய ராகுல்காந்தி எம்.பி.,

தேசிய செய்திகள்

பழங்குடியின மக்களின் சுகாதார சேவைக்காக வயநாடு தொகுதிக்கு 2 ஜீப்களை வழங்கிய ராகுல்காந்தி எம்.பி., + "||" + Wayanad by providing them medical care at their door step

பழங்குடியின மக்களின் சுகாதார சேவைக்காக வயநாடு தொகுதிக்கு 2 ஜீப்களை வழங்கிய ராகுல்காந்தி எம்.பி.,