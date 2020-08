தேசிய செய்திகள்

கொரோனா கால தேர்தல்களில் வாக்காளர்களுக்கு கையுறை வழங்கப்படும்; தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு + "||" + Gloves will be provided to voters in Corona term elections; EC Notice

கொரோனா கால தேர்தல்களில் வாக்காளர்களுக்கு கையுறை வழங்கப்படும்; தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு