மாநில செய்திகள்

தனியார் இடங்கள், கோவில்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்படும் - இந்து முன்னணி தகவல் + "||" + Ganesha idols are kept in private places and temples

தனியார் இடங்கள், கோவில்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்படும் - இந்து முன்னணி தகவல்