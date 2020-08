மாநில செய்திகள்

முக்கிய முகூர்த்த நாட்கள்: 23, 30-ந்தேதிகளில் முழு ஊரடங்கை அரசு விலக்கி கொள்ள மணமக்களின் பெற்றோர்கள் முதல்-அமைச்சருக்கு வேண்டுகோள் + "||" + The parents of the bride appeal to the First-Minister to remove the entire curfew state

முக்கிய முகூர்த்த நாட்கள்: 23, 30-ந்தேதிகளில் முழு ஊரடங்கை அரசு விலக்கி கொள்ள மணமக்களின் பெற்றோர்கள் முதல்-அமைச்சருக்கு வேண்டுகோள்