உலக செய்திகள்

கருங்கடலில் பல கி.மீ. அளவிலான இயற்கை வாயுவை கண்டறிந்துள்ளோம்; துருக்கி அதிபர் பேட்டி + "||" + We have detected scale natural gas in the Black Sea; Turkey President

கருங்கடலில் பல கி.மீ. அளவிலான இயற்கை வாயுவை கண்டறிந்துள்ளோம்; துருக்கி அதிபர் பேட்டி