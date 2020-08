மாநில செய்திகள்

வீடுகளில் வழிபட்ட பின் கோவில்களில் வைக்கப்படும் சிலைகளை கரைக்க இந்து அறநிலையத்துறைக்கு அனுமதி + "||" + Permission to the Hindu Temple Department to dismantle the idols placed in the temples VinayakaChaturthi

வீடுகளில் வழிபட்ட பின் கோவில்களில் வைக்கப்படும் சிலைகளை கரைக்க இந்து அறநிலையத்துறைக்கு அனுமதி