உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசை 2 ஆண்டுகளுக்குள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துவிட முடியும் : உலக சுகாதார அமைப்பு நம்பிக்கை + "||" + World Can End COVID-19 Pandemic Within 2 Years, Hopes WHO Chief

கொரோனா வைரசை 2 ஆண்டுகளுக்குள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துவிட முடியும் : உலக சுகாதார அமைப்பு நம்பிக்கை