தேசிய செய்திகள்

பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போதும் இந்தியாவில் கொரோனா உயிரிழப்பு விகிதம் குறைவு: ஹர்ஷ்வர்தன் + "||" + India has lowest COVID 19 fatality rate, best recovery rate in the world: Health Minister Harsh Vardhan

பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போதும் இந்தியாவில் கொரோனா உயிரிழப்பு விகிதம் குறைவு: ஹர்ஷ்வர்தன்