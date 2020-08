சிறப்புக் கட்டுரைகள்

உமிழ்நீரால் கொரோனாவை கண்டறியும் புதிய பரிசோதனை மலிவானது: விஞ்ஞானிகள் பரிந்துரை + "||" + New test to detect corona in saliva is cheaper: scientists recommend

உமிழ்நீரால் கொரோனாவை கண்டறியும் புதிய பரிசோதனை மலிவானது: விஞ்ஞானிகள் பரிந்துரை