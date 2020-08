தேசிய செய்திகள்

அரசு மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும்; ஐ.எஸ். பயங்கரவாதியின் தந்தை, மனைவி வேண்டுகோள் + "||" + The government must apologize; IS Terrorist father, wife request

அரசு மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும்; ஐ.எஸ். பயங்கரவாதியின் தந்தை, மனைவி வேண்டுகோள்