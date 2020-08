மாநில செய்திகள்

சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராகத்தொடர வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + Sonia Gandhi should continue as leader of Congress party - KS Alagiri

சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராகத்தொடர வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி