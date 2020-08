மாநில செய்திகள்

கோவை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் விவகாரம்: இந்த ஆட்சியில் யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லையா? - மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Coimbatore Panchayat Council Chairman affair Is there no security for anyone in this regime? MK Stalin's question

கோவை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் விவகாரம்: இந்த ஆட்சியில் யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லையா? - மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி