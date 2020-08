தேசிய செய்திகள்

சோனியா காந்தி பதவி விலகியதாக வெளியான தகவல் தவறானது: காங்கிரஸ் + "||" + Reports of Sonia Gandhi resigning from the post of Congress interim president are false: Randeep Singh Surjewala, Congress spokesperson to ANI

