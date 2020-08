தேசிய செய்திகள்

டெ;ல்லியில் மெட்ரோ ரெயில் சேவையை படிப்படியாக துவங்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை + "||" + Delhi Metro to re-open soon? Kejriwal hopes Centre agrees to trial basis proposal

டெ;ல்லியில் மெட்ரோ ரெயில் சேவையை படிப்படியாக துவங்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை