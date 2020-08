தேசிய செய்திகள்

சோனியாவே தலைவராக நீடிக்க வேண்டும் - கட்சி செயற்குழு கூட்டத்தில் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Sonia should continue as leader - Leaders including Manmohan Singh insist at party executive committee meeting

சோனியாவே தலைவராக நீடிக்க வேண்டும் - கட்சி செயற்குழு கூட்டத்தில் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வலியுறுத்தல்