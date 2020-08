உலக செய்திகள்

லிபியாவில் கடலில் படகு கவிழ்ந்து 22 அகதிகள் சாவு + "||" + UN: 45 migrants killed when boat capsizes off coast of Libya

லிபியாவில் கடலில் படகு கவிழ்ந்து 22 அகதிகள் சாவு