தேசிய செய்திகள்

அருண் ஜெட்லி முதலாவது நினைவுநாள் நண்பனை இழந்து தவிக்கிறேன் பிரதமர் மோடி உருக்கம் + "||" + I am saddened by the loss of my friend Prime Minister Modi

அருண் ஜெட்லி முதலாவது நினைவுநாள் நண்பனை இழந்து தவிக்கிறேன் பிரதமர் மோடி உருக்கம்