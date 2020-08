தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் தலா 500 படுக்கைகளுடன் 2 கொரோனா மருத்துவமனைகள் ‘பி.எம்.கேர்ஸ்’ நிதியில் அமைப்பு + "||" + 2 corona hospitals with 500 beds each in Bihar

பீகாரில் தலா 500 படுக்கைகளுடன் 2 கொரோனா மருத்துவமனைகள் ‘பி.எம்.கேர்ஸ்’ நிதியில் அமைப்பு