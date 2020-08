தேசிய செய்திகள்

அசுர வேகத்தில் பரவுகிறது இந்தியாவில் மேலும் 61,408 பேருக்கு கொரோனா தொற்று மொத்த பாதிப்பு 31 லட்சத்தை கடந்தது + "||" + A further 61,408 people in India are infected with corona

