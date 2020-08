மாநில செய்திகள்

தி.மு.க.வை வளர்ச்சிக்கு எதிரான கட்சி என்பதா?தமிழக பண்பாட்டுக்கு ஒரே எதிரி பா.ஜனதாதான்ஜே.பி.நட்டா கருத்துக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி + "||" + Is the DMK an anti-development party?

தி.மு.க.வை வளர்ச்சிக்கு எதிரான கட்சி என்பதா?தமிழக பண்பாட்டுக்கு ஒரே எதிரி பா.ஜனதாதான்ஜே.பி.நட்டா கருத்துக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி