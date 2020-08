மாநில செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்க புதிய சட்டம் கொண்டு வர தமிழக அரசு முடிவு + "||" + The Tamil Nadu government has decided to bring in a new law

