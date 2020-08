தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு + "||" + Widespread rainfall with isolated heavy to very heavy falls very likely over Odisha,

ஒடிசாவில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு