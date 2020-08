தேசிய செய்திகள்

பொறுப்பற்று செயல்படுவோரால் கொரோனா பரவல் - ஐசிஎம்ஆர் + "||" + Irresponsible, less cautious people who are not wearing masks are driving the pandemic in India Balram Bhargava, DG, Indian Council of Medical Research on

பொறுப்பற்று செயல்படுவோரால் கொரோனா பரவல் - ஐசிஎம்ஆர்