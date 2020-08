தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 5 மாடி கட்டிடம் விபத்து: அரசு நிதியுதவி அறிவிப்பு - பலியானோரின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்வு + "||" + Raigad building collapse We've announced an ex-gratia of Rs 5 lakhs each

மராட்டியத்தில் 5 மாடி கட்டிடம் விபத்து: அரசு நிதியுதவி அறிவிப்பு - பலியானோரின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்வு