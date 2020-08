தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் பத்திரிக்கையாளர்கள் இறந்தால் ரூ.10 லட்சம் நிதியுதவி - பஞ்சாப் அரசு அறிவிப்பு + "||" + Punjab CM announces Rs 10 lakh compensation to family of journalist who died of COVID-19

