உலக செய்திகள்

பிரபல வைர வியாபாரி நிரவ்மோடியின் மனைவிக்கு இண்டர்போல் நோட்டீஸ் + "||" + Interpol has issued a global arrest warrant against Ami Modi, wife of fugitive diamantaire NiravModi,

பிரபல வைர வியாபாரி நிரவ்மோடியின் மனைவிக்கு இண்டர்போல் நோட்டீஸ்