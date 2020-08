தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் பத்மநாபசுவாமி கோவிலில் நாளை முதல் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி + "||" + Sree Padmanabhaswamy Temple (in file photo) in Thiruvananthapuram, Kerala will be opened for devotees from tomorrow.

கேரளாவில் பத்மநாபசுவாமி கோவிலில் நாளை முதல் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி