கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் போட்டிகளில் 600 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன்! + "||" + England's James Anderson (in file pic) has become the first fast bowler to reach 600 test wickets: International Cricket Council

