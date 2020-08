மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் - மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கடிதம் + "||" + Neet exam To be canceled Health Minister Vijayabaskar's letter to Union Minister Harshavardhan

நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் - மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கடிதம்