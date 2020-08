தேசிய செய்திகள்

மத்திய இணை அமைச்சருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Minister of State for Social Justice and Empowerment Krishan Pal Gurjar tests positive for virus

மத்திய இணை அமைச்சருக்கு கொரோனா தொற்று