தேசிய செய்திகள்

பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் இறக்குமதி மீதான கட்டுப்பாடு விரிவுப்படுத்தப்படும்- பிரதமர் மோடி + "||" + We aim to increase defence manufacturing in India: PM Narendra Modi addresses 'Atmanirbhar Bharat Defence Industry Outreach Webinar' through video conference.

பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் இறக்குமதி மீதான கட்டுப்பாடு விரிவுப்படுத்தப்படும்- பிரதமர் மோடி