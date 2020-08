தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 32 பகுதிகளில் வரும் 31ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 6 வரை முழு ஊரடங்கு - மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் உத்தரவு + "||" + In 32 areas in Pondicherry Full curfew from September 31 to September 6 Order of District Collector Arun

