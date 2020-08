மாநில செய்திகள்

கொரோனா முடிந்த பிறகு நீட் தேர்வு நடத்திக் கொள்ளலாம் என முதலமைச்சர் பேசியது, மக்களுக்கு செய்துள்ள பச்சைத் துரோகம் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + After the completion of the corona The Chief Minister said that NEET can conduct the examination, The green betrayal done to the people MK Stalin

