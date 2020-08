மாநில செய்திகள்

கூட்டணிக்கு பா.ஜ.க. தலைமையா? என்ற கேள்விக்கு முதலமைச்சர் பதில் + "||" + BJP joins alliance Chief? The Chief Minister's answer to the question

கூட்டணிக்கு பா.ஜ.க. தலைமையா? என்ற கேள்விக்கு முதலமைச்சர் பதில்