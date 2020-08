உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸை இந்த ஆண்டிற்குள் ஒழித்துக்கட்டுவோம் - டிரம்ப் சூளுரை + "||" + We'll have a safe & effective vaccine this year. Together, we will crush the virus US President Donald Trump

கொரோனா வைரஸை இந்த ஆண்டிற்குள் ஒழித்துக்கட்டுவோம் - டிரம்ப் சூளுரை