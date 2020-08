சினிமா செய்திகள்

நடிகர் சூர்யா முதற்கட்டமாக ரூ.1.5 கோடி நிதியுதவி + "||" + Actor Surya has donated Rs 1.5 crore for the first phase

நடிகர் சூர்யா முதற்கட்டமாக ரூ.1.5 கோடி நிதியுதவி