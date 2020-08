தேசிய செய்திகள்

நீட், ஜே.இ.இ. தேர்வுகள் சரியான நேரத்தில் நடத்தப்பட வேண்டும் - சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் கருத்து + "||" + NEET and JEE examinations must be conducted on time so that one year of our students doesn't get wasted. It is about their future: Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan

நீட், ஜே.இ.இ. தேர்வுகள் சரியான நேரத்தில் நடத்தப்பட வேண்டும் - சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் கருத்து