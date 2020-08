தேசிய செய்திகள்

ஷின்ஜோ அபேக்கு உடல்நல பாதிப்பு என அறிந்ததும் வேதனை அடைந்தேன்; பிரதமர் மோடி + "||" + I was also pained to learn that Shinzo Abe was suffering from health problems; PM Modi

ஷின்ஜோ அபேக்கு உடல்நல பாதிப்பு என அறிந்ததும் வேதனை அடைந்தேன்; பிரதமர் மோடி