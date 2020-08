மாநில செய்திகள்

விவசாய கடன்களை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமே பெற வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Agricultural loans should be obtained through the District Central Cooperative Banks; Chennai HC Order

விவசாய கடன்களை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமே பெற வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு