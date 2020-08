மாநில செய்திகள்

வசந்தகுமாரின் மறைவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், தொகுதி மக்களுக்கும் பேரிழப்பு - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Vasantha Kumar's demise is a disaster for the Congress party and the people of the constituency

