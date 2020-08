மாநில செய்திகள்

சென்னை தி நகரில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள வசந்தகுமார் எம்.பி உடலுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி + "||" + Vasanthakumar, Kanyakumari MP, dies of Covid-19- Body kept his home

சென்னை தி நகரில் உள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள வசந்தகுமார் எம்.பி உடலுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி