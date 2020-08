மாநில செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து ஓணம் பண்டிகையை மக்கள் கொண்டாட வேண்டும் - பினராயி விஜயன் வேண்டுகோள் + "||" + Onam festival is taking place this year, when state is witnessing a spike in COVID19 cases Kerala CM

