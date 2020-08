தேசிய செய்திகள்

மாநிலத்திற்குள்ளாகவோ, மாநிலம் விட்டு மாநிலம் செல்லவோ இ-பெர்மிட் பெறத்தேவையில்லை - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு + "||" + Govt of India announces guidelines for ‘Unlock 4’ to be in force till September 30.

