மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்க பெற்றோரிடம் ஒருபைசா கூட கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + In government schools Parents to add children Do not charge even a penny Dr. Ramdas insisted

அரசு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்க பெற்றோரிடம் ஒருபைசா கூட கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்