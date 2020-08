மாநில செய்திகள்

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு மலையாள மொழி பேசும் மக்களுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து + "||" + Chief Minister Palanisamy congratulates Malayalam speaking people on the eve of Onam

