தேசிய செய்திகள்

நாடு பல்வேறு விதமான சவால்களை சந்தித்து வருகிறது - மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் உரை + "||" + The zest of Onam today has reached distant shores of foreign lands. Be it America, Europe or Gulf countries, the verve of Onam can be felt everywhere. Onam is increasingly turning out to be an international festival: PM Modi

நாடு பல்வேறு விதமான சவால்களை சந்தித்து வருகிறது - மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் உரை