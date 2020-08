தேசிய செய்திகள்

100 நாட்களில் 100 திட்டங்கள்; கேரள மக்களுக்கு ஓணம் பரிசு: முதல் மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + 100 projects in 100 days; Onam gift to the people of Kerala: CM announcement

100 நாட்களில் 100 திட்டங்கள்; கேரள மக்களுக்கு ஓணம் பரிசு: முதல் மந்திரி அறிவிப்பு