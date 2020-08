தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் வீரமரணம்; இந்திய ராணுவ அதிகாரியின் குடும்பத்துக்கு ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு அறிவிப்பு + "||" + Martyrdom in Kashmir; Rs 50 lakh compensation to the family of an Indian Army officer

