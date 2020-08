கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் தொடர் சிறப்பாக நடைபெறும் - பிசிசிஐ தலைவர் சவுரவ் கங்குலி நம்பிக்கை + "||" + BCCI president Sourav Ganguly says, ‘I hope IPL 2020 will be conducted well’

ஐபிஎல் தொடர் சிறப்பாக நடைபெறும் - பிசிசிஐ தலைவர் சவுரவ் கங்குலி நம்பிக்கை